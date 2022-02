Obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50, cosa succede in caso di smart working (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da ieri è scattato l’Obbligo di esibire il Super Green Pass per i lavoratori con più di 50 anni. Per questa categoria di persone, dunque, è obbligatorio sottoporsi a vaccinazione oppure essere guariti dal Covid per accedere al posto di lavoro. Ecco cosa succede in caso di smart working e quali sono le sanzioni previste per i lavoratori sprovvisti di certificato verde. Super Green Pass per i lavoratori over 50, cosa cambia con lo smart working Il Super Green Pass è obbligatorio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da ieri è scattato l’di esibire ilper icon più di 50 anni. Per questa categoria di persone, dunque, è obbligatorio sottoporsi a vaccinazione oppure essere guariti dal Covid per accedere al posto di lavoro. Eccoindie quali sono le sanzioni previste per isprovvisti di certificato verde.per i50,cambia con loIlè obbligatorio per tutti i ...

