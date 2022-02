No al bollino nero per i cibi che contengono alcol: bocciata la proposta dell’inventore di Nutriscore. E l’Italia rilancia il suo Nutrinform (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Parlamento chiede al Governo Draghi un’azione più incisiva per “impedire qualsiasi forma di discriminazione compiuta ai danni di particolari prodotti del nostro Paese”. Lo fa con una mozione, approvata all’unanimità in Senato (229 favorevoli, nessuno contrario, nessun astenuto). Il contesto è quello della guerra sul sistema di etichettatura nutrizionale obbligatorio che la Commissione Ue ha proposto nell’ambito della strategia Farm to Fork, da adottare entro la fine del 2022 e della sfida tra il sistema a semaforo Nutri-Score ideato dai francesi e già adottato in sette Paesi, e l’altenativa italiana, la Nutrinform Battery. Che, sempre in queste ore, i ministri italiani della Salute, delle Politiche agricole e degli Esteri hanno presentato con un evento organizzato alla Farnesina. Una ‘guerra’ dai risvolti tutt’altro che scontati, come ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Parlamento chiede al Governo Draghi un’azione più incisiva per “impedire qualsiasi forma di discriminazione compiuta ai danni di particolari prodotti del nostro Paese”. Lo fa con una mozione, approvata all’unanimità in Senato (229 favorevoli, nessuno contrario, nessun astenuto). Il contesto è quello della guerra sul sistema di etichettatura nutrizionale obbligatorio che la Commissione Ue ha proposto nell’ambito della strategia Farm to Fork, da adottare entro la fine del 2022 e della sfida tra il sistema a semaforo Nutri-Score ideato dai francesi e già adottato in sette Paesi, e l’altenativa italiana, laBattery. Che, sempre in queste ore, i ministri italiani della Salute, delle Politiche agricole e degli Esteri hanno presentato con un evento organizzato alla Farnesina. Una ‘guerra’ dai risvolti tutt’altro che scontati, come ha raccontato ...

news_modena : Bocciato il 'bollino nero' per il vino, emendamenti accolti dal Parlamento europeo - GhostdogRunner : RT @dferrazza: Impossibile rinunciare a un giosso: @Pennacchiiiii contrario al bollino nero sulle bottiglie di vino. @enricoferro1 da sorse… - Laura66669668 : RT @RegioneER: ??Niente #bollino nero per il #vino, emendamenti accolti dal @Europarl_IT . La soddisfazione del presidente @sbonaccini e de… - jhonpimienta4 : RT @SabriPignedoli: L'@Europarl_IT ha sventato attacco ai produttori di #vino, in particolare quello del #Nord-Est che rappresento al Parla… - emiliaromagnago : Agroalimentare. Niente bollino nero per il vino, emendamenti accolti dal Parlamento europeo #emiliaromagna… -