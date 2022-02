Netflix dirà addio a queste serie dal 1° marzo | mazzata per i fan | sono amatissime!

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), la nota piattaforma streamingamatissimedal 1°per i fan. Alcunetv dirannoalla piattaforma di. Si tratta dei contenuti Marvel: ledell’universo dei Defenders. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva già dichiarato che le storie raccontate innon fanno parte del canone narrativo dell’MCU nonostante il ritorno di Charlie Cox nei panni del diavolo di Hell’s Kitchen in Spider-Man: No Way Home. È stata una ripresa dell’attore ma non del personaggio. Letv che lasciano(Pixabay)Le...