Multa nulla se notificata in ritardo | come fare ricorso

(Adnkronos) – In materia di multe stradali, ci sono termini precisi entro i quali il verbale deve essere inviato al trasgressore: 90 giorni dalla data dell'infrazione, altrimenti la Multa decade e non va pagata. Che fare se la Multa viene notificata in ritardo? La perdita di validità della sanzione non è automatica, ricorda laleggepertutti.it, quindi, non ci si può limitare a mettere la "Multa lumaca" nel cassetto, ma bisogna opporsi nei modi ed entro i termini stabiliti dalla legge, e chiedere che venga annullata. Capita, poi, di ricevere anche una successiva cartella esattoriale per una Multa notificata in ritardo o addirittura mai notificata, e anche in questo caso bisogna presentare ...

