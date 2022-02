Marco Bellinazzo | “Vi dico chi venderà De Laurentiis tra Napoli e Bari “

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) ChiDetrarisponde alla domanda e parla del bilancio del club partenopeo.,,ha parlato di una futura cessione di Dedi uno dei due club di famiglia: ile il. Il giornalista del Sole 24 Ore ai microfoni di Radio Marte ha parlato anche dei bilanci del: “Andando avanti in Champions si eliminerebbe il problema degli ingaggi? Facendo una proporzione con quello che guadagneresti in Champions, rispetto all’Europa League c’è una differenza di 80 milioni. L’Europa League è ancora una competizione cenerentola, non permette di rimpinguare conti che in questo periodo dell’anno sono al ribasso”. Ha, ...

