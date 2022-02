Le HOKA sono le sneakers più cool del 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da scarpe tecniche pensate per i corridori a calzatura fashion da indossare tutti i giorni: le sneakers HOKA abbattono i classici confini estetici con il loro design innovativo e si confermano le più cool del 2022. Inizialmente progettate per facilitare la corsa sia in discesa che in salita, le HOKA sono state il paio di scarpe più a lungo criticate per la loro estetica ingombrante e poco convenzionale. Alla base del loro successo, tuttavia, oltre la loro funzionalità tecnica c’è il passaparola che dai corridori esperti è giunto anche ai non sportivi. Il risultato? Oggi le HOKA sono il modello di sneakers più ambito del momento da sfoggiare al supermercato, all’università, in città e ovunque si desideri stare comodi e camminare come su ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da scarpe tecniche pensate per i corridori a calzatura fashion da indossare tutti i giorni: leabbattono i classici confini estetici con il loro design innovativo e si confermano le piùdel. Inizialmente progettate per facilitare la corsa sia in discesa che in salita, lestate il paio di scarpe più a lungo criticate per la loro estetica ingombrante e poco convenzionale. Alla base del loro successo, tuttavia, oltre la loro funzionalità tecnica c’è il passaparola che dai corridori esperti è giunto anche ai non sportivi. Il risultato? Oggi leil modello dipiù ambito del momento da sfoggiare al supermercato, all’università, in città e ovunque si desideri stare comodi e camminare come su ...

