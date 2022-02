Lazio, come sostituire Immobile? Le idee verso il Porto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’assenza di Immobile obbliga Sarri a fare di necessità virtù nel match di domani contro il Porto: il tecnico studia le alternative L’assenza di Immobile sicuramente complica i piani della Lazio nel match di domani contro il Porto. Chi scenderà in campo al posto dell’attaccante? Tutte le strade portano a Felipe Anderson, designato come sostituto del bomber biancoceleste. Il brasiliano dovrebbe quindi agire nel ruolo di falso nove. Molto più difficili le ipotesi che portano ai giovani Romero e Raul Moro, raramente schierati dal 1? . Ancora da valutare Cabral, non in perfette condizioni fisiche, ma che potrebbe magari essere impiegato a partita in corso L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’assenza diobbliga Sarri a fare di necessità virtù nel match di domani contro il: il tecnico studia le alternative L’assenza disicuramente complica i piani dellanel match di domani contro il. Chi scenderà in campo al posto dell’attaccante? Tutte le strade portano a Felipe Anderson, designatosostituto del bomber biancoceleste. Il brasiliano dovrebbe quindi agire nel ruolo di falso nove. Molto più difficili le ipotesi che portano ai giovani Romero e Raul Moro, raramente schierati dal 1? . Ancora da valutare Cabral, non in perfette condizioni fisiche, ma che potrebbe magari essere impiegato a partita in corso L'articolo proviene da Calcio News 24.

