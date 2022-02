La svista di Draghi sulle “evidenze scientifiche”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Forse Mariodovrebbe andarsi a rivedere una sua vecchia, ma recente conferenza stampa. Si ricorda quando di fronte ai cronisti disse che il green pass è “una misura con la quale i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose”? Ecco. Glielo rimembriamo noi. Non ci vuole una scienza per capire che si trattava di una boutade, una bufala o, come dicono i debunker, di una fake news. La cronaca (tipo il maxi focolaio in crociera tra super green pass) e recenti studi confermano ciò che era evidente pure a un bambino: ovvero che il virus è in grado di trasmettersi anche tra vaccinati, dunque il green pass anziché frenare l’epidemia potrebbe addirittura finire col favorirla. In che modo? Facendo convincere i vaccinati di essere super protetti e super immuni. Non è un caso se l’Iss si è detta scettica nel ...