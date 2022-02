La star della ginnastica torna a sorridere. Con tanto di diamante al dito (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La gioia più grande e il «sì più facile». Simone Biles torna a sorridere. La star della ginnastica mondiale, 24 anni, sta per sposarsi. Ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato, il giocatore di football americano Jonathan Owens, 26 anni. E la coppia non poteva che condividere sui social l’emozione del momento, con una carrellata di immagini che documentano la proposta super romantica ricevuta dalla ginnasta. Simone Biles si sposa «Il sì più facile» ha scritto su Instagram l’atleta, condividendo gli scatti in cui il fidanzato si inginocchia davanti a lei chiedendole di sposarlo. Una scena da film romantico, insomma. «Non vedo l’ora di stare per sempre con te» la risposta di lei, visibilmente emozionata. «Sei tutto ciò che ho sognato e altro ancora. Sposiamoci» ha aggiunto. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La gioia più grande e il «sì più facile». Simone Biles. Lamondiale, 24 anni, sta per sposarsi. Ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato, il giocatore di football americano Jonathan Owens, 26 anni. E la coppia non poteva che condividere sui social l’emozione del momento, con una carrellata di immagini che documentano la proposta super romantica ricevuta dalla ginnasta. Simone Biles si sposa «Il sì più facile» ha scritto su Instagram l’atleta, condividendo gli scatti in cui il fidanzato si inginocchia davanti a lei chiedendole di sposarlo. Una scena da film romantico, insomma. «Non vedo l’ora die per sempre con te» la risposta di lei, visibilmente emozionata. «Sei tutto ciò che ho sognato e altro ancora. Sposiamoci» ha aggiunto. ...

