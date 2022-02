“La scomparsa dei dinosauri”: il romanzo d’esordio di Michele Pipia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Esce per Graphofeel “La scomparsa dei dinosauri”, il primo romanzo dello scrittore siciliano Michele Pipia. Palermo, Assemblea Regionale siciliana: all’appello mancano sessantadue consiglieri regionali. L’ordine del giorno prevede l’approvazione della legge di bilancio, attesa e discussa da mesi, da cui dipendono i preziosi finanziamenti per l’anno successivo. Dopo la notizia, le prime ricerche portano ad un unico risultato: i consiglieri sono scomparsi. Le indagini vengono affidate al capo della squadra mobile Marco Simoncini, poliziotto toscano in attesa di un trasferimento imminente che di punto in bianco si trova costretto ad addentrarsi nei difficili meandri della vita politica siciliana. Lo sviluppo dell’inchiesta è intrecciato e intervallato da vari flashback che ricostruiscono la vita e la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Esce per Graphofeel “Ladei”, il primodello scrittore siciliano. Palermo, Assemblea Regionale siciliana: all’appello mancano sessantadue consiglieri regionali. L’ordine del giorno prevede l’approvazione della legge di bilancio, attesa e discussa da mesi, da cui dipendono i preziosi finanziamenti per l’anno successivo. Dopo la notizia, le prime ricerche portano ad un unico risultato: i consiglieri sono scomparsi. Le indagini vengono affidate al capo della squadra mobile Marco Simoncini, poliziotto toscano in attesa di un trasferimento imminente che di punto in bianco si trova costretto ad addentrarsi nei difficili meandri della vita politica siciliana. Lo sviluppo dell’inchiesta è intrecciato e intervallato da vari flashback che ricostruiscono la vita e la ...

AlexBazzaro : La scienza da seguire, invocata come scudo per mesi, è scomparsa lasciando il posto ad un vile ricatto politico e a… - ChiaraLocatell7 : RT @GavinoSanna1967: Inquietudine che spesso genera una reazione contro i presunti codardi no vax che approfittano di chi assume rischio va… - ManuPerra56 : RT @GavinoSanna1967: Inquietudine che spesso genera una reazione contro i presunti codardi no vax che approfittano di chi assume rischio va… - SenatoStampa : Scomparsa Valerio Carrara. Dopo il ricordo del @Pres_Casellati e il minuto di silenzio, gli interventi dei senatori… - nicvaccani : Le scomparsa dei critici e l’ascesa dei sommi capolavori palingenetici -