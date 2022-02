La data zero di Mahmood e i concerti rinviati: il calendario aggiornato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tante novità oggi sul fronte dei tour. Viene annunciata la data zero di Mahmood e vengono comunicati i concerti rinviati. Al termine di questo articolo è disponibile il calendario aggiornato alla data odierna che prevede l’avvio delle prevendite della data zero e lo slittamento di alcuni appuntamenti già calendarizzati. Non c’è il covid, stavolta, tra le motivazioni dello slittamento dei concerti di Mahmood ma un lieto evento che lo porterà ad avere altri impegni quando si sarebbe dovuto esibire in concerto. Come Blanco ha rimandato alcuni degli appuntamenti del tour, ora lo fa anche Mahmood. Alla base di una simile decisione, la stessa motivazione: la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tante novità oggi sul fronte dei tour. Viene annunciata ladie vengono comunicati i. Al termine di questo articolo è disponibile ilallaodierna che prevede l’avvio delle prevendite dellae lo slittamento di alcuni appuntamenti già calendarizzati. Non c’è il covid, stavolta, tra le motivazioni dello slittamento deidima un lieto evento che lo porterà ad avere altri impegni quando si sarebbe dovuto esibire in concerto. Come Blanco ha rimandato alcuni degli appuntamenti del tour, ora lo fa anche. Alla base di una simile decisione, la stessa motivazione: la ...

Advertising

IlContiAndrea : A seguito della partecipazione all’#EurovisionSongContest (10-12-14 maggio) #Mahmood rinvia le date del tour di Tor… - pxstelpurin : RT @sc4ramuccia: non voglio ferire i vostri sentimenti ma sono abbastanza sicura che ayato sia un’allucinazione collettiva data dallo stres… - stevphz : RT @sc4ramuccia: non voglio ferire i vostri sentimenti ma sono abbastanza sicura che ayato sia un’allucinazione collettiva data dallo stres… - zero_hattori : @N4MS30K Io da un lato non penso perché sennò perché mettere gli indovinelli ieri e oggi se subito ci avrebbero com… - lgbtkeqing : RT @sc4ramuccia: non voglio ferire i vostri sentimenti ma sono abbastanza sicura che ayato sia un’allucinazione collettiva data dallo stres… -