Koulibaly, il Barcellona ci prova. Xavi spinge per averlo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo la Gazzetta dello sport l’entourage di Koulibaly e il Barcellona si sarebbero sentiti. ADL non vorrebbe svendere Sembra difficile che Koulibaly possa muoversi da Napoli, almeno è quel che abbiamo creduto fino ad ora. Il neo campione d’Africa – laureatosi con il suo Senegal – ama Napoli e i suoi tifosi, tanto da respingere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo la Gazzetta dello sport l’entourage die ilsi sarebbero sentiti. ADL non vorrebbe svendere Sembra difficile chepossa muoversi da Napoli, almeno è quel che abbiamo creduto fino ad ora. Il neo campione d’Africa – laureatosi con il suo Senegal – ama Napoli e i suoi tifosi, tanto da rere L'articolo

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - Chiariello_CS : RT @capuanogio: ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità a un tr… - periodicodaily : Barcellona su Koulibaly, De Ligt non interessa più? #Barcellona #Kuolibaly #DeLigt @lavocedelduke - MomentiCalcio : Attento Napoli: Il Barcellona abbandona la pista De Ligt e vira dritto verso Koulibaly - Marioli18567661 : RT @TolliVincenzo: Ovviamente prima della partita col #Barcellona, la cazetta dello sport ci fa vendere #Koulibaly agli spagnoli Ogni vol… -