Kessie lascia il Milan a zero? “Colpa della Juventus” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Milan a giugno perdere Kessie a parametro zero; dietro questa decisione del centrocampista sembra esserci la Juventus. A fine stagione il Milan dovrà dire addio a Kessie che lascerà i rossoneri a parametro zero senza rinnovare il contratto. Una scelta che secondo molti vedrebbe la presenza della Juventus alla ricerca di un centrocampista. Getty ImagesLa Juventus, nella prossima stagione, ha bisogno di un altro centrocampista dopo aver preso a gennaio Zakaria; il profilo che la società bianconera sta cercando è quello di una mezzala forte fisicamente, dinamica e con capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria. Ahlam El Brinis si spoglia: intimo di pizzo per la giornalista di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ila giugno perderea parametro; dietro questa decisione del centrocampista sembra esserci la. A fine stagione ildovrà dire addio ache lascerà i rossoneri a parametrosenza rinnovare il contratto. Una scelta che secondo molti vedrebbe la presenzaalla ricerca di un centrocampista. Getty ImagesLa, nella prossima stagione, ha bisogno di un altro centrocampista dopo aver preso a gennaio Zakaria; il profilo che la società bianconera sta cercando è quello di una mezzala forte fisicamente, dinamica e con capacità di inserimento alle spalledifesa avversaria. Ahlam El Brinis si spoglia: intimo di pizzo per la giornalista di ...

