Katia Follesa | chi è il marito Angelo Pisani | “Per lei ho fatto una grossa rinuncia”

Katia Follesa è una comica italiana il cui vero nome è Katiuscia Follesa. Deve la sua notorietà a Zelig, dove con Valeria Graci interpretava una parodia di Uomini e Donne, corteggiando Claudiano (Claudio Bisio). Qui lancia il suo "Brava, brava, brava", sfotto diretto alla rivale della parodia. Attualmente è impegnata con la docu-comedy "Social Family", la nuova serie in onda in seconda serata alle 22.30 su Real Time. Katia Follesa è nata il 12 gennaio 1976 a Giussano. Suo padre è mancato nel 2003 a causa di una cardiomiopatia congenita ed era uno chef molto conosciuto di Monza-Brianza, la sua scomparsa è stato un grande trauma per Katia in quanto molto legata alla figura paterna. La madre, impegnata in un'impresa di pulizie alberghiere, non ha un buon rapporto con ...

