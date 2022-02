Ischia, tentano furto in casa: 4 minorenni denunciati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I giovani, di età compresa tra 15 e 17 anni, hanno forzato la porta di una casa abitata solo d’estate a Ischia e provato a portare via alcuni oggetti. Quattro minorenni che hanno tentato un furto in un appartamento ad Ischia sono stati denunciati dai Carabinieri del nucleo radiomobile. I giovani, di età compresa tra Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I giovani, di età compresa tra 15 e 17 anni, hanno forzato la porta di unaabitata solo d’estate ae provato a portare via alcuni oggetti. Quattroche hanno tentato unin un appartamento adsono statidai Carabinieri del nucleo radiomobile. I giovani, di età compresa tra

