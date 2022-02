In pensione a 64 anni | ultime notizie sulla proposta del Governo

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si potrà andare ina 64nell’immediato futuro e non più a 67? Ledelai sindacati lasciano ben sperare nella possibilità che ci sia una svolta importante per gli italiani prossimi a cessare la loro attività lavorativa, a patto (tuttavia) di scendere ad un compromesso, questo è chiaro. Leprovenienti dalprevedono la seguente: sarà possibile andare in pensiona a 64ma a patto che si abbiano almeno 20di contributi e si accetti una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno di anticipo rispetto allo standard. L’uscita prima del tempo sarà anche possibile a patto che la ...

È lo stesso meccanismo già previsto per i "contributivi puri", quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e oggi possono andare ina 64solo con un assegno di almeno 1.310 euro, ...... sosteniamo in ogni modo il DDL 2347, potrebbe finalmente anticipare laagli infermieri italiani" ROMA 16 FEBB 2022 - "La strenua battaglia di sindacati come il nostro, che da...Quota 100 è costata 11 miliardi nel triennio, ha ricordato Tridico, mentre la proposta dei sindacati di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età costerebbe 9 miliardi ...Disponibilità dell'esecutivo ad abbassare la soglia dei 67 anni, ma solo con il ricalcolo del sistema contributivo ... della riduzione dell'importo soglia richiesto per l'accesso alla pensione ...