Il piacere di piacersi con Pierfrancesco Bove: cos’è il Renuvion J-Plasma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È arrivato il momento di pensare all’estate, alla mitica prova costume! L’obiettivo è sempre quello: ventre piatto e gambe da modella. Un sogno che ora, grazie a una rivoluzionaria apparecchiatura chirurgica che arriva dagli Stati Uniti, diventa realtà. Parola di chirurgo estetico! Vediamo di cosa si tratta. Doppia azione Il suo nome è Renuvion J-Plasma, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È arrivato il momento di pensare all’estate, alla mitica prova costume! L’obiettivo è sempre quello: ventre piatto e gambe da modella. Un sogno che ora, grazie a una rivoluzionaria apparecchiatura chirurgica che arriva dagli Stati Uniti, diventa realtà. Parola di chirurgo estetico! Vediamo di cosa si tratta. Doppia azione Il suo nome èJ-, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GinevraMerlini1 : RT @Roberta19377458: @RaiRadio2 Francesco rifletti su ciò che hai scritto. la minigonna la si indossa per piacersi e non per piacere. #ilun… - LucioMichele1 : RT @Roberta19377458: @RaiRadio2 Francesco rifletti su ciò che hai scritto. la minigonna la si indossa per piacersi e non per piacere. #ilun… - FabrizioRio1 : RT @Roberta19377458: @RaiRadio2 Francesco rifletti su ciò che hai scritto. la minigonna la si indossa per piacersi e non per piacere. #ilun… - Roberta19377458 : @RaiRadio2 Francesco rifletti su ciò che hai scritto. la minigonna la si indossa per piacersi e non per piacere. #ilunatici - Adam2k22 : @occhiroberta2 ..piacersi è il primo passo per piacere...per il resto tutto si recupera anche in maniera piacevole -