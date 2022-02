Google pensa alla nostra casa con una lampada smart | minimal e funzionale | ma dal prezzo top secret

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiama dLight ed è unache, di primo impatto, è uno degli oggetti più(e) che abbia mai prodotto. Un prodotto ideale per chi cerca di migliorare la suahome, e lo vuole fare con accessori di qualità sopraffina come solosa fare. dLight di, la nuovadel colosso – 15022022 www.computermagazine.itVi piace? Sì? Bene, non potrete – almeno per ora – metterci le mani sopra. Una, prodotta dae che entra nel suo sempre più ricco e variegato mondo di dispositivi domotici. Questa volta è unache, per forme, colori e “filosofia” abbraccia perfettamente lo stile di Big G. Il nome stesso ...