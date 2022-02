Elisa Fuksas: “Un docufilm su Ornella Vanoni, perché lei è l’ultimo mito” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – ‘Senza Fine’ nelle sale dal 24 febbraio, dopo una serie di anteprime evento – Fra i brani inseriti, oltre a quello composto da Gino Paoli che dà il titolo al lungometraggio, ‘Eternità’, ‘Una ragione di più’, ‘Dettagli’, ‘Un’ora sola ti vorrei’, ‘L’appuntamento’, ‘Domani è un altro giorno’ L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – ‘Senza Fine’ nelle sale dal 24 febbraio, dopo una serie di anteprime evento – Fra i brani inseriti, oltre a quello composto da Gino Paoli che dà il titolo al lungometraggio, ‘Eternità’, ‘Una ragione di più’, ‘Dettagli’, ‘Un’ora sola ti vorrei’, ‘L’appuntamento’, ‘Domani è un altro giorno’ L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #OrnellaVanoni si racconta in un documentario fuori dagli schemi mettendo in evidenza l’originalità della sua personalità… - MoviesAsbury : #OrnellaVanoni si racconta in un documentario fuori dagli schemi mettendo in evidenza l’originalità della sua perso… - KattInForma : Elisa Fuksas racconta Ornella Vanoni a Effetto Notte - Venerdì 18 febbraio ore 22.55 su Tv2000 - fisco24_info : Ornella Vanoni, spudorata e coraggiosa, vivo senza paure: Dal 24 febbraio Senza Fine di Elisa Fuksas, ritratto senz… - AnsaLombardia : Ornella Vanoni, spudorata e coraggiosa, vivo senza paure. Dal 24 febbraio Senza Fine di Elisa Fuksas, ritratto senz… -