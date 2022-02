Elezioni senato accademico, ilprogramma di Pontillo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Erika Noschese “Dare una sterzata alle attività del personale tecnico amministrativo”. È l’appello lanciato da Antonio Pontillo, segretario Snalv/Confsal Università e candidato al senato accademico dell’Unisa, in programma il prossimo 22 febbraio. Il personale tecnico amministrativo vive, in questo periodo, una forte difficoltà a causa del numero esiguo di dipendenti: negli ultimi anni, sono andate in pensione troppe persone e da 850 unità ora siamo meno di 600 e, per il mese di giugno, sono previsti altri pensionamenti; il numero del personale è esiguo rispetto alle attività e alle esigenze lavorative perché noi siamo un po’ la spina dorsale dell’Università e in questo momento storico siamo un po’ in difficoltà Mancano pochi giorni alle Elezioni per il senato accademico, sono ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Erika Noschese “Dare una sterzata alle attività del personale tecnico amministrativo”. È l’appello lanciato da Antonio, segretario Snalv/Confsal Università e candidato aldell’Unisa, in programma il prossimo 22 febbraio. Il personale tecnico amministrativo vive, in questo periodo, una forte difficoltà a causa del numero esiguo di dipendenti: negli ultimi anni, sono andate in pensione troppe persone e da 850 unità ora siamo meno di 600 e, per il mese di giugno, sono previsti altri pensionamenti; il numero del personale è esiguo rispetto alle attività e alle esigenze lavorative perché noi siamo un po’ la spina dorsale dell’Università e in questo momento storico siamo un po’ in difficoltà Mancano pochi giorni alleper il, sono ...

Advertising

itacasette : @Lega_Senato @GiorgioBergesio Ma se non si fa nient'altro che chinare la testa come state facendo e non date il La… - BibMarino2 : @Marilena0407 Renzi le elezioni al senato le ha vinte. Parlate voi di imposizione coatta? Con un hashtag creato a tavolino? - 14_lumina : @g_brescia @Mov5Stelle @CatalfoNunzia @M5S_Senato Alle elezioni sparirete e non spiace proprio per niente. Tutti a casa brutte ?? - Efesto51 : Tra Senato e Camera dei Deputati sembra che non sia difficile trovarle. Pur di non andare alle elezioni imporrebber… - bluebox82 : Tranquillo Luigi, alle prossime elezioni ci impegneremo affinché gente come te e lei possa vedere il Parlamento e i… -