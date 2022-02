Docente over 50 sospesa senza Green pass: non mi pagano, ma non lascio i miei ragazzi. Gli studenti chiedono la Dad. Sgarbi la sostiene (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dal 15 febbraio l'obbligo del super Green pass per gli over 50 sul luogo di lavoro: nessuna alternativa al lavoro, né smartworking né didattica distanza per i docenti. Non solo sospensione della retribuzione, ma anche multe da 600 a 1500 euro. E a Catania diventa un caso la vicenda della prof Liliana Nigro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dal 15 febbraio l'obbligo del superper gli50 sul luogo di lavoro: nessuna alternativa al lavoro, né smartworking né didattica distanza per i docenti. Non solo sospensione della retribuzione, ma anche multe da 600 a 1500 euro. E a Catania diventa un caso la vicenda della prof Liliana Nigro. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docente over 50 sospesa senza Green pass: non mi pagano, ma non lascio i miei ragazzi. Gli studenti chiedono la Dad… - azealx : RT @Svegliatill: Un italiano over 50 oppure sanitario, docente o delle forze dell'ordine senza un pass non puo' tagliare i capelli, non puo… - Antigon38895884 : @GiorgiaMeloni Per favore, ci aiuti! Oggi tutti sono solidali con i cittadini over 50 che perdono il lavoro, ma io… - Enigmamma : RT @Svegliatill: Un italiano over 50 oppure sanitario, docente o delle forze dell'ordine senza un pass non puo' tagliare i capelli, non puo… - seb5113910 : RT @Svegliatill: Un italiano over 50 oppure sanitario, docente o delle forze dell'ordine senza un pass non puo' tagliare i capelli, non puo… -