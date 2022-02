Criptovalute news | maxi sequestro in USA | crisi Russia-Ucraina e nuovi investimenti Il settore digitale resiste

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quella appena trascorsa è stata una settimana densa di notizie per il mondo delle crypto, inclusa quella sulda parte dell’FBI di asset digitali per un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari americani. Ma non è tutto, perché i numeri recenti mostranoe altri fondi iniettati nel mondo delle valute digitali. Ildell’FBI L’Fbi ha sequestrato 94.000 Bitcoin per un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari, frutto di un attacco hacker effettuato nel 2016 ai danni di Bitfinex, sito per lo scambio di. Gli agenti hanno anche arrestato un uomo e una donna di New York, marito e moglie, con l’accusa di riciclaggio: la 34enne Ilya Lichtenstein e il 31enne Heather Morgan. I due stavano tentando di riciclare i Bitcoin sottratti ...