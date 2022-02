Covid, Oms: “Giù nuovi contagi in 7 giorni, ma morti non calano” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Scendono a livello globale i nuovi contagi da Covid, ma non calano i morti. E’ quanto emerge dal report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Nella settimana dal 7 al 13 febbraio, il numero globale di nuovi casi di Covid-19 è diminuito del 19% rispetto al dato della settimana precedente. Mentre il numero dei decessi è rimasto simile a quello della settimana prima”, si legge nel report. Nelle sei regioni dell’Oms sono stati registrati poco più di 16 milioni di nuovi casi e poco meno di 75 mila decessi. Al 13 febbraio sono stati segnalati oltre 409 milioni di casi confermati e oltre 5,8 milioni di decessi a livello globale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Scendono a livello globale ida, ma non. E’ quanto emerge dal report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Nella settimana dal 7 al 13 febbraio, il numero globale dicasi di-19 è diminuito del 19% rispetto al dato della settimana precedente. Mentre il numero dei decessi è rimasto simile a quello della settimana prima”, si legge nel report. Nelle sei regioni dell’Oms sono stati registrati poco più di 16 milioni dicasi e poco meno di 75 mila decessi. Al 13 febbraio sono stati segnalati oltre 409 milioni di casi confermati e oltre 5,8 milioni di decessi a livello globale. L'articolo proviene da Italia Sera.

