Covid oggi Italia, 59.749 contagi e 278 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 59.749 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 278 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 555.080 tamponi con un tasso di positività del 10,76%. Sono 15.127 ricoverati con sintomi, 475 in meno da ieri, 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno da ieri. LAZIO – Sono 6.531 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti nella Regione. Nelle ultime ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 59.749 i nuovida Coronavirus in, 162022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 278. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 555.080 tamponi con un tasso di positività del 10,76%. Sono 15.127 ricoverati con sintomi, 475 in meno da ieri, 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno da ieri. LAZIO – Sono 6.531 i nuovida Coronavirus, 162022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 23nella Regione. Nelle ultime ...

GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è #IlGiornodellaVergogna cioè IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - vediunpoettino : RT @UGiangrieco: Draghi orientato a togliere tutte le restrizioni Covid dal 1 aprile • Imola Oggi - grancetto : RT @Luca_Mussati: l'Olanda toglie tutte le restrizioni CoVid dal 25 febbraio. La Svizzera da oggi. UK un mese fa. Danimarca il mese scorso.… -