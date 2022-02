Covid in Lombardia, 5.964 nuovi casi. A Bergamo +525 positivi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-116). A fronte di 79.372 tamponi effettuati, sono 5.964 i nuovi positivi (7,5%) in Lombardia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute mercoledì 16 febbraio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-116). A fronte di 79.372 tamponi effettuati, sono 5.964 i(7,5%) insecondo i dati forniti dal Ministero della Salute mercoledì 16 febbraio.

