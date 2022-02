Coronavirus, oggi in Italia calano nuovi contagi e decessi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono 59.749 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 70.852. Le vittime sono invece 278, in calo rispetto a ieri quando erano state 388 ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono 59.749 ida Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 70.852. Le vittime sono invece 278, in calo rispetto a ieri quando erano state 388 ...

Advertising

gemin_steven98 : RT @limesonline: ?? ?? Il mondo oggi Il Giorno dell’unità in Ucraina e altre notizie interessanti via @nicklocatelli analisi di @giorgio… - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 59mila 749 casi e 278 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia 59mila 749 nuovi casi e… - Teresat73540673 : - pazzoperrep : Coronavirus Story (660) 18 aprile 2020 Ridateci la conferenza stampa quotidiana di Borrelli, Locatelli, Brusaferr… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 16 febbraio | Sky TG24 -