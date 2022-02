Calcio: Xavi, 'con il Napoli è una sfida da Champions' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Barcellona, 16 feb. -(Adnkronos) - "Abbiamo un obiettivo, entrare in Champions League l'anno prossimo. Lo faremo nei primi quattro nella Liga o vincendo l'Europa League". Lo dice l'allenatore dei blaugrana Xavi alla vigilia dell'andata del match valido per il playoff di Europa League del suo Barcellona contro il Napoli al Camp Nou. Un percorso lungo e difficile per i catalani che stanno passando un anno di transizione difficile. "Vorremmo essere - spiega il tecnico catalano - in Champions, è esasperante non esserci ma l'Europa League è un'opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivati e questo potrebbe essere un match da Champions, perché anche il Napoli è di quel livello, non siamo stati fortunati. Sono una squadra in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Barcellona, 16 feb. -(Adnkronos) - "Abbiamo un obiettivo, entrare inLeague l'anno prossimo. Lo faremo nei primi quattro nella Liga o vincendo l'Europa League". Lo dice l'allenatore dei blaugranaalla vigilia dell'andata del match valido per il playoff di Europa League del suo Barcellona contro ilal Camp Nou. Un percorso lungo e difficile per i catalani che stanno passando un anno di transizione difficile. "Vorremmo essere - spiega il tecnico catalano - in, è esasperante non esserci ma l'Europa League è un'opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in. Noi siamo motivati e questo potrebbe essere un match da, perché anche ilè di quel livello, non siamo stati fortunati. Sono una squadra in ...

