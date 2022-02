Bollettino Covid | 6 766 nuovi positivi al virus in Sicilia | 405 a Ragusa

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Laprima Regione in Italia per contagi. Secondo ildel Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.766casi di19 a fronte di 44.606 tamponi processati in. In provincia dinelle ultime 24 ore sono stati registrati 405contagi. Inieri ierano 6.005. Il tasso dità scende al 15,1% ieri era al 16,7%. L’isola è al primo posto per contagi. Gli attualisono 253.450 con un decremento di 9.028 casi. I guariti sono 15.928 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 9.149. Sul fronte ospedaliero sono 1.401 ricoverati, ...

Advertising

SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - telodogratis : Covid oggi Piemonte, 3.142 contagi e 27 morti: bollettino 16 febbraio - ag_notizie : Covid, altri 34 morti (dei giorni scorsi) e 6.766 nuovi casi: Sicilia al primo posto per contagi in Italia… - immediatonet : ?? Bollettino #Covid, nuovi contagi sotto quota 60mila. Scende ancora la curva di ricoveri ?? - SLN_Magazine : Covid oggi Piemonte, 3.670 contagi e 27 morti: bollettino 15 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sono 59.749 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 70.852. Le ... Delle nuove vittime, si legge neldel ministero della ...16 febbraioCalano di 475 unità i ricoveri nei reparti ordinari e di 46 quelli in terapia intensiva. In totale sono rispettivamente 15127 e 1073. 75, invece, gli ingressi giornalieri ...Scendono ancora i casi Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 59.749, in calo rispetto ai 70.852 di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi ...Ancora in calo la curva del contagio covid in Italia. I nuovi casi sono 59.749 contro ... I ricoveri ordinari sono 475 in meno (ieri -448), 15.127 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano ...