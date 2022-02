Arianna Fontana ha vinto l' argento nello short track Bronzo italiano per la staffetta maschile

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI -hala medaglia d'nei 1.500e la squadra italiana ha conquistato quella dinella5.000 metri. Per l'atleta valtellinese è l'unidceesima medaglia olimpica e la terza ai Giochi di Pechino. La 31enne ha preceduto di 3 millesimi l'olandese Suzanne Schulting,. Oro alla sudcoreana Choi Minjeong. Unstupendo e leggendario: classificandosi seconda nella gara più lunga a livello individuale dello, la campionessa azzurra ha superato le undici medaglie olimpiche che aveva conquistato la fondista Stefania Belmondo.è stata come sempre perfetta sotto ...

Nonostante la trionfale spedizione della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - sette medaglie - e della stessa, che ha portato a casa 3 medaglie, undici in assoluto nella sua esperienza olimpica, tra la campionessa e la federazione è scontro totale. Lo confermano le parole di Andrea Gios, ..., con l'ultima medaglia d'argento a Pechino 2022 nei 1500 metri, ha superato Stefania Belmondo come atleta azzurra più medagliata di sempre. Grazie ai suoi 11 podi ha fatto impazzire di ...Continua a tenere banco il caso Arianna Fontana. L’atleta azzurra è stata grande protagonista alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, ma a tenere banco è anche la polemica con la Federazione. Oggi è ...Questioni di priorità imprescindibili. Le Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina) dello short track sono finite per l’Italia e il bilancio è stato strepitoso: quattro medaglie di cui 1 oro, 2 ...