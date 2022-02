Volley | Champions League 2021 2022 | Conegliano vola ai quarti da dominatrice della fase a gironi

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sei vittorie, diciotto set vinti, zero persi: l’Imocoè l’assolutadi. Le campionesse venete hanno rifilato l’ennesimo 3-0 (25-19, 25-22, 25-22) anche alle polacche del Grupa Azoty Chemik Police e confermandosi assolute padrone del loro raggruppamento.sarà certamente la squadra da battere aidi finale. Stasera le padrone di casa hanno dimostrato ancora una volta tutta la loro classe contro un avversario forte ed in cerca di punti come quello di questa sera. Egonu si è confermata la solita trascinatrice ma nei momenti delicate sono uscite fuori tutte le giocatrici ...

Advertising

Eurosport_IT : MONZA VINCE E SOGNA I QUARTI! ?? La Vero Volley Monza vince con autorità l'ultima sfida della fase a gironi di CEV… - sportface2016 : #Volley | #ChampionsLeague: #Conegliano vola ai quarti di finale da assoluta dominatrice della fase a gironi - StampaNovara : Volley, serata decisiva di Champions: Igor-Mosca vale il primato e la qualificazione - Daria2427 : RT @Eurosport_IT: MONZA VINCE E SOGNA I QUARTI! ?? La Vero Volley Monza vince con autorità l'ultima sfida della fase a gironi di CEV Champi… - nicolas_di_bari : RT @Eurosport_IT: MONZA VINCE E SOGNA I QUARTI! ?? La Vero Volley Monza vince con autorità l'ultima sfida della fase a gironi di CEV Champi… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions

di Claudio Franceschini) DIRETTA CONEGLIANO CHEMIK POLICE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DILEAGUE La diretta tv di Conegliano Chemik Police sarà trasmessa su Eurosport 2,...DIRETTA NOVARA DINAMO MOSCA: IL CASO Aspettando la diretta di Novara Dinamo Mosca , ricordiamo quale sia stato il caso che rischia di essere determinante per le sorti del gruppo C diLeague. Lo scorso 2 febbraio la partita delle russe sul campo del Dukla Praga non si è giocata: la Dinamo Mosca ha lamentato il fatto che l'ambasciata ceca abbia negato il visto d'...Diretta Conegliano Chemik Police streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 6^ giornata di volley Champions League, la Imoco è già qualificata ai quarti. Diretta ...SALO (FINLANDIA) – Netta vittoria come da pronostico della Vero Volley Monza sul campo dell'LP Salo nella sesta e ultima giornata. Uno 0-3 (21-25, 13-25, 23-25) che era quello che serviva per ...