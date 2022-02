VIDEO Sci freestyle, seconda medaglia per l’idolo di casa Eileen Gu: argento nello slopestyle (Di martedì 15 febbraio 2022) La cinese, padrona di casa e idolo dei tifosi Ailing Eileen Gu conquista la sua seconda medaglia personale ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: è sua la medaglia d’argento nello slopestyle (sci freestyle). Sorprendentemente, per quanto visto in fase di qualificazione, la svizzera Mathilde Gremaud è riuscita a fare meglio della cinese Gu e dell’estone Kelly Sildaru conquistando l’oro; delusione solo parziale per Gu, mentre ha più di qualcosa da recriminare alla sua finale Sildaru, la quale aveva terminato le qualificazioni al primo posto. Nessun errore per Eileen Gu, che ha chiuso la finale con il punteggio totale di 86.23; seppur di poco, ha totalizzato un punteggio superiore, meritando così ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) La cinese, padrona die idolo dei tifosi AilingGu conquista la suapersonale ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: è sua lad’(sci). Sorprendentemente, per quanto visto in fase di qualificazione, la svizzera Mathilde Gremaud è riuscita a fare meglio della cinese Gu e dell’estone Kelly Sildaru conquistando l’oro; delusione solo parziale per Gu, mentre ha più di qualcosa da recriminare alla sua finale Sildaru, la quale aveva terminato le qualificazioni al primo posto. Nessun errore perGu, che ha chiuso la finale con il punteggio totale di 86.23; seppur di poco, ha totalizzato un punteggio superiore, meritando così ...

