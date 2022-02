Ucraina | Mosca | alcune forze al confine rientrano alla base

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lavrov: ‘Da Usa risposta positiva adnostre richieste’. Oggi Scholz ae Di Maio a Kiev.dellerusse schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontierastanno rientrando alle loro basi, riferisce il ministero della Difesa di. Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi”, ha dichiarato in una nota il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa russa. “Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinanoconclusione, le truppe effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti”, aggiunge ...

Per considerare dalla parte russa una seria de - escalation della situazione, la Nato vuole vedere il ritiro dei mezzi pesanti e dell'equipaggiamento militare nelle zone limitrofe all'e non solo quello degli uomini. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa sottolineando che "il processo di accumulo della forze russe va avanti, con ...Gli accordi di Minsk, ha spiegato al Moscow Times , "avvantaggiano più la Russia che l', ma perè importante dimostrare a Kiev che potrebbe abbandonarli, se necessario". Quella che ...Questa mossa potrebbe attenuare le tensioni tra Mosca e gli Stati occidentali ... indipendentemente dall’isteria dell’Occidente sulla presunta invasione russa dell’Ucraina", ha dichiarato il Ministro ...poco dopo l'annuncio dell'inizio del ritiro di parte delle unità militari russe all'apice delle tensioni tra Mosca e i Paesi occidentali sull'Ucraina, si svolge con una scenografia identica a quella ...