Scuole lombarde: 60 milioni per edilizia innovativa e progetti enti locali con Pnrr (Di martedì 15 febbraio 2022) Scuola 60 milioni per edilizia innovativa e progetti destinati agli enti locali grazie al bando 'Spazio alla Scuola' di Regione Lombardia. Realizzare nuove Scuole sicure, certificate, connesse, che offrano spazi di apprendimento innovativi. Ma anche flessibili nell'uso e nel tempo, adeguati alle nuove modalità didattiche e alle esigenze dei docenti e degli studenti che le abitano. È questo infatti l'obiettivo del bando 'Spazio alla scuola' di Regione Lombardia, rivolto ai Comuni che intendono realizzare progetti innovativi in Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. progetti esemplari dunque che integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e ...

