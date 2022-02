Salernitana, Nicola è arrivato in città (Di martedì 15 febbraio 2022) Salernitana è il giorno di Nicola: l’allenatore è appena arrivato in città nelle prossime ore la firma Dopo l’esonero di Stefano Colantuono, è arrivato a Salerno Davide Nicola. L’allenatore è in città e a breve metterà la firma sul contratto con i campani. Accordo fino a giugno con possibilità d’opzione in caso di salvezza. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022)è il giorno di: l’allenatore è appenainnelle prossime ore la firma Dopo l’esonero di Stefano Colantuono, èa Salerno Davide. L’allenatore è ine a breve metterà la firma sul contratto con i campani. Accordo fino a giugno con possibilità d’opzione in caso di salvezza. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

