**Referendum: Fratoianni, 'stop eutanasia pessima notizia, ora battaglia in Parlamento'** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "L'inammissibilità del quesito referendario sull'eutanasia legale è una pessima notizia per oltre 1 milione di cittadini che l'avevano proposto e soprattutto per chi aspetta da tanto tempo di vedersi riconosciuto il diritto ad un fine vita dignitoso, ed è oggi abbandonato nella sofferenza. Ora la battaglia di civiltà deve continuare nel Paese, e in quelle aule parlamentari che colpevolmente non l'hanno mai voluto affrontare". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

