Premio Strega | Desiati | Policastro | Pascale e Bacà tra le nuove proposte

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –segnalazioni della giuria degli Amici della Domenica per il2022. Lesi possono inviare entro l’1 marzo. Dodici i titoli nel secondo gruppo di libri proposti, pubblicati sul sito del. Sono: “Nova” (Adelphi) di Fabio, presentato da Diego De Silva; “Perché non sanno” (Mondadori) di Dario Buzzolan, presentato da Paolo Mieli; “E poi saremo salvi” (Mondadori) di Alessandra Carati, presentato da Andrea Vitale. “Spatriati” (Einaudi) di Mario, presentato da Alessandro Piperno; “Giuditta e il monsù” (Baldini+Castoldi) di Costanza DiQuattro, presentato da Franco Di Mare; Lingua madre” (Italo Svevo) di Maddalena Fingerle, presentato da Raffaele Manica; “Il nostro meglio”(La nave di Teseo) di ...

... l'occasione per parlare di cinema italiano , e di progetti imminenti, come Il colibrì di Francesca Archibugi , adattamento dell'omonimo romanzo di Sandro Veronesi , vincitore delnel ...Questo il cuore di Fedeltà, la nuova limited series italiana di Netflix, in 6 episodi, liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73°e ...Nuove segnalazioni della giuria degli Amici della Domenica per il Premio Strega 2022. Le proposte si possono inviare entro l’1 marzo. Dodici i titoli nel secondo gruppo di libri proposti, pubblicati ...La nuova limited series italiana di Netflix comprende sei episodi liberamente ispirati all’omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio ...