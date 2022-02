Piovella Soi | “Con la pandemia l’oculistica è sempre più la cenerentola del Ssn”

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ogni anno 7mila medici oculisti italiani visitano 20 milioni di pazienti, eseguono 1 milione di interventi chirurgici salva-vista e si impegnano ad erogare 1 milione di iniezioni intravitreali per combattere la maculopatia e impedire così che migliaia di persone perdano la vista. In sintesi, salviamo la vista a 1 milione e 300mila persone ogni anno. Tuttavia, a causa della troppa burocraziaè ormai considerata ladel Ssn. Una situazione che si è deteriorata a causa del Covid-19. Con laquesta specializzazione è posizionata tra le assistenze di tipo elettivo non salvavita e, di conseguenza, non prioritaria. Un grave errore, figlio della burocrazia. Politica e istituzioni devono ascoltarci”. Il monito arriva da Matteo, presidente della Società oftalmologica ...

Ne è convinto il presidente della Società Oftalmologica Italiana, Matteo, che chiede alla ... Per il presidente dellaè tempo di operare un cambiamento del sistema ECM, coinvolgendo in ...Siamo grati - ha dichiarato Antonio Mocellin, Vicepresidente Vicario, a Matteoper il suo valore umano e professionale e per gli sforzi straordinari compiuti a favore della comunità ...Venerdì, 4 febbraio 2022 Home > aiTv > Piovella (Soi): sistema ECM non funziona, è tempo di cambiare Roma, 4 feb. (askanews) - Il sistema ECM per l'Educazione Continua in Medicina non funziona, ...