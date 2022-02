Nutriscore, la mozione passa col voto unanime del Senato. FdI: “Il nostro sì a tutela del Made in Italy” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Senato ha dato il via libera alla mozione sul Nutriscore e il piano decennale Ue Farm to fork. Sul testo, a tutela del Made in Italy, hanno votato a favore sia le forze di governo, che Fratelli d’Italia. I sì in Aula sono stati 229, zero i contrari, e zero gli astenuti. In particolare la mozione approvata impegna il governo ad assumere in Europa “una posizione più determinata” in tema di prodotti alimentari. Con l’obiettivo di riconoscere “il valore delle produzioni agroalimentari di qualità, ottenute con modelli produttivi e disciplinari che ne garantiscono origine, procedimenti produttivi, caratteristiche organolettiche e nutrizionali, nel cui solco si colloca il Made in Italy”. LEGGI ANCHE Meloni: "Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilha dato il via libera allasule il piano decennale Ue Farm to fork. Sul testo, adelin, hanno votato a favore sia le forze di governo, che Fratelli d’Italia. I sì in Aula sono stati 229, zero i contrari, e zero gli astenuti. In particolare laapprovata impegna il governo ad assumere in Europa “una posizione più determinata” in tema di prodotti alimentari. Con l’obiettivo di riconoscere “il valore delle produzioni agroalimentari di qualità, ottenute con modelli produttivi e disciplinari che ne garantiscono origine, procedimenti produttivi, caratteristiche organolettiche e nutrizionali, nel cui solco si colloca ilin”. LEGGI ANCHE Meloni: "Il ...

