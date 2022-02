“Non ce la faccio”. GF Vip, Manuel si scioglie davanti a Lulù. Ma delusione per la princess (Di martedì 15 febbraio 2022) Puntata del ‘GF Vip’ ricolma di emozioni quella del giorno di San Valentino. Fortunatamente non ci sono stati solamente momenti angoscianti o di rabbia, infatti tutto il pubblico è rimasto colpito dall’incontro di Manuel Bortuzzo, che ha potuto incontrare nuovamente Lulù Selassié. E il giovane è parso da subito molto emozionato, visto che si è messo le mani sul volto tentando in tutti i modi di non piangere. Bellissime anche le parole che sono fuoriuscite dalla sua bocca, a testimonianza di un grande amore. Oltre all’incontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù, ce n’è stato un altro molto burrascoso. Nathaly Caldonazzo ha rivisto l’ex fidanzato Andrea e le cose non sono andate benissimo: “Sei solo un pagliaccio e ancora vieni qui. Mi ha squarciato l’anima questa storia, due anni a casa sono rimasta. Lui è come se mi avesse ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Puntata del ‘GF Vip’ ricolma di emozioni quella del giorno di San Valentino. Fortunatamente non ci sono stati solamente momenti angoscianti o di rabbia, infatti tutto il pubblico è rimasto colpito dall’incontro diBortuzzo, che ha potuto incontrare nuovamenteSelassié. E il giovane è parso da subito molto emozionato, visto che si è messo le mani sul volto tentando in tutti i modi di non piangere. Bellissime anche le parole che sono fuoriuscite dalla sua bocca, a testimonianza di un grande amore. Oltre all’incontro traBortuzzo e, ce n’è stato un altro molto burrascoso. Nathaly Caldonazzo ha rivisto l’ex fidanzato Andrea e le cose non sono andate benissimo: “Sei solo un pagliaccio e ancora vieni qui. Mi ha squarciato l’anima questa storia, due anni a casa sono rimasta. Lui è come se mi avesse ...

Advertising

borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - borghi_claudio : @toscamilla Bene. Noi abbiamo proposto proprio questo. Però mi aiutate a farvi capire che proporre è solo un inizio… - stanzaselvaggia : I due leader di destra non vaccineranno i figli. Io più che i virologi, spesso in disaccordo tra di loro, ormai mi… - anthos555 : RT @borghi_claudio: Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di nuovo… - __Fabiana___ : @GiugniLara @lauradeidda6 All'uomo, se stimolato, si alza (specie a 30/40 anni dopo un'astinenza forzata) e non è s… -