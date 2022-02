Nel giorno di San Valentino... la cannonata di Spinalbese a Belen Rodriguez: cos'è successo? (Di martedì 15 febbraio 2022) Spunta la dedica di San Valentino. In casa di Belen Rodriguez, dopo la rottura con Antonino Spinalbese, crollano le certezze: cosa accade? Andiamo per gradi. Nella festa degli innamorati spunta una dedica sospetta all'ombra dell'avvicinamento della showgirl argentina all'ex marito Stefano De Martino. Il suo ex, l'hair stylist Spinalbese, pubblica su Instagram una dedica abbastanza sospetta: tutto farebbe pensare ad un nuovo amore. E allora, se così fosse, andrebbe di scena la regola del "chiodo scaccia chiodo". Antonino Spinalbese, a San Valentino, parla dell'amore in tutte le sue forme. E, sempre sui social, spunta un'immagine abbastanza ambigua: un "Bacio Perugina" con la scritta “SV” accompagnata da un cuore. Quelle lettere a chi si riferiscono? Potrebbe, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Spunta la dedica di San. In casa di, dopo la rottura con Antonino, crollano le certezze: cosa accade? Andiamo per gradi. Nella festa degli innamorati spunta una dedica sospetta all'ombra dell'avvicinamento della showgirl argentina all'ex marito Stefano De Martino. Il suo ex, l'hair stylist, pubblica su Instagram una dedica abbastanza sospetta: tutto farebbe pensare ad un nuovo amore. E allora, se così fosse, andrebbe di scena la regola del "chiodo scaccia chiodo". Antonino, a San, parla dell'amore in tutte le sue forme. E, sempre sui social, spunta un'immagine abbastanza ambigua: un "Bacio Perugina" con la scritta “SV” accompagnata da un cuore. Quelle lettere a chi si riferiscono? Potrebbe, ...

