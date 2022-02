Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti: parla l’ex moglie (Di martedì 15 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si incontrano dopo due anni. Al termine della puntata, l’ex moglie rompe il silenzio: “vi dico la verità sulla Signora Caldonazzo!” Dopo l’incontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, l’ex moglie Daniela Paladini rompe il silenzio e, con un duro post su instagram, scredita la gieffina. In poche righe, Daniela spiega brevemente la relazione tra Nathaly e l’ex compagno, tacciando la showgirl di ipocrisia. A scatenare l’ira dell’ex Signora Ippoliti, sono alcune dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo nei confronti di Soleil Sorge ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022)si incontrano dopo due anni. Al termine della puntata,rompe il silenzio: “vi dico la verità sulla Signora!” Dopo l’incontro traDaniela Paladini rompe il silenzio e, con un duro post su instagram, scredita la gieffina. In poche righe, Daniela spiega brevemente la relazione tracompagno, tacciando la showgirl di ipocrisia. A scatenare l’ira delSignora, sono alcune dichiarazioni dinei confronti di Soleil Sorge ...

