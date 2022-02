Morto a 16 anni, sulla polemica interviene Bianchi: "Non era alternanza scuola lavoro" (Di martedì 15 febbraio 2022) Sull'incidente di Ancona costato la vita al sedicenne Giuseppe Lenoci, e dopo il quale ci sono state proteste degli studenti, interviene il ministro dell'Istruzione . "Tutta la mia vicinanza da padre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Sull'incidente di Ancona costato la vita al sedicenne Giuseppe Lenoci, e dopo il quale ci sono state proteste degli studenti,il ministro dell'Istruzione . "Tutta la mia vicinanza da padre ...

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Movimento morto? Lo dicono da 10 anni. Il nostro peso politico deriva dal sostegno popolare, non dal… - Samanta8888 : RT @malore_2021: ??13/02/22: 36 ANNI , TROVATO MORTO NEL SUO LETTO DALLA MADRE. #ILVACCINOUCCIDE …??? - HernandMaren : RT @DiegoFusaro: Un altro ragazzo è morto a causa dell'infame alternanza scuola-lavoro. Aveva 16 anni. -