(Di martedì 15 febbraio 2022) Aspettando le pronunce della Corte Costituzionale sugli 8 quesiti referendari, parliamo di eutanasia e liberalizzazione della cannabis con Emma(+Europa), Marco(Associazione Luca Coscioni) eVincenzo(presidente della pontificia accademia per la vita). Apre i lavori Michele Serra. In studio, con Gerardo Greco, Moual e Marcello Sorgi. Video di Andrea Lattanzi: l'intervista a Walter De Benedetto che troverete domani sul sitro e due estratti dal doc "Firme digitali e cannabis: un clic vale davvero un voto?"

Advertising

legalizzas : RT @MatteoMainardi: E' partita la diretta di @repubblica sui referendum con @marcocappato ed @emmabonino: - Blowjoint : RT @MatteoMainardi: E' partita la diretta di @repubblica sui referendum con @marcocappato ed @emmabonino: - banjod : RT @MatteoMainardi: E' partita la diretta di @repubblica sui referendum con @marcocappato ed @emmabonino: - Debora92992943 : RT @MatteoMainardi: E' partita la diretta di @repubblica sui referendum con @marcocappato ed @emmabonino: - LaStampa : Metropolis/28 Live - Referendum stupefacenti. Con Bonino, Cappato e monsignor Paglia -

Ultime Notizie dalla rete : Metropolis Live

Metropolis

Il racconto dei ragazzi I due ragazzi raccontarono al quotidiano '': "Sentivamo delle grida dal mare, qualcuno chiedeva aiuto. Ci siamo incuriositi ed abbiamo visto due persone che si ...Si ritrovano trent'anni dopo il primo arresto di Tangentopoli a, la trasmissione sul sito di Repubblica condotta da Gerardo Greco, insieme al vicedirettore di Repubblica Carlo Bonin i ...Cronaca - Gli studenti di tutta Italia ancora in piazza. Ai ragazzi non basta che il ministero dell'Istruzione dopo aver riportato i due scritti nell'esame di .... Le ragioni della protesta e della ...Cronaca - Gli studenti di tutta Italia ancora in piazza. Ai ragazzi non basta che il ministero dell'Istruzione dopo aver riportaato i due sxcritti nell'esame di .... Lwe ragioni della protesta e della ...