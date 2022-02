Lega, Corrotti: interrogazione su nomina nuovo dg Ater (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – “Ho presentato una interrogazione regionale indirizzata all’assessore alle politiche abitative per conoscere da quali esperienze lavorative, alla luce del curriculum vitae presentato, sia desumibile il possesso, da parte del Dott. Luca Manuelli, dei requisiti professionali previsti dall’avviso pubblico per la nuova nomina a Direttore Generale dell’Ater del Comune di Roma.” “Sulla base dei requisiti professionali previsti nell’avviso pubblico – l’elevata qualificazione professionale in mAteria di edilizia, competenza direzionale, organizzativa e gestionale di strutture complesse sotto il profilo tecnico-amministrativo ed economico e dei relativi processi di gestione, maturata a seguito dello svolgimento di funzioni dirigenziali – la Commissione ha dichiarato la non ammissibilità di ben quattro candidature ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – “Ho presentato unaregionale indirizzata all’assessore alle politiche abitative per conoscere da quali esperienze lavorative, alla luce del curriculum vitae presentato, sia desumibile il possesso, da parte del Dott. Luca Manuelli, dei requisiti professionali previsti dall’avviso pubblico per la nuovaa Direttore Generale dell’del Comune di Roma.” “Sulla base dei requisiti professionali previsti nell’avviso pubblico – l’elevata qualificazione professionale in mia di edilizia, competenza direzionale, organizzativa e gestionale di strutture complesse sotto il profilo tecnico-amministrativo ed economico e dei relativi processi di gestione, maturata a seguito dello svolgimento di funzioni dirigenziali – la Commissione ha dichiarato la non ammissibilità di ben quattro candidature ...

