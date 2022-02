LEA, UN NUOVO GIORNO: LEA AFFRONTA MARCO, IL PICCOLO KOLJIA RISCHIA DI TORNARE IN RUSSIA (Di martedì 15 febbraio 2022) Anna Valle vi aspetta per la nuova puntata di “Lea – Un NUOVO GIORNO”, la serie medical di Rai1 in onda questa sera, martedì 15 febbraio alle 21.25 per la regia di Isabella Leoni. Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Lea ha attraversato un periodo difficile – la perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e con i loro familiari. Lea si troverà costretta a lavorare insieme all’ex marito, interpretato da Giorgio Pasotti, appena rientrato dagli Stati Uniti e diventato NUOVO primario del reparto di pediatria. Rinascerà l’amore? Poi ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 15 febbraio 2022) Anna Valle vi aspetta per la nuova puntata di “Lea – Un”, la serie medical di Rai1 in onda questa sera, martedì 15 febbraio alle 21.25 per la regia di Isabella Leoni. Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Lea ha attraversato un periodo difficile – la perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e con i loro familiari. Lea si troverà costretta a lavorare insieme all’ex marito, interpretato da Giorgio Pasotti, appena rientrato dagli Stati Uniti e diventatoprimario del reparto di pediatria. Rinascerà l’amore? Poi ...

