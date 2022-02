Lazio, lesione di secondo grado al flessore della coscia destra per Lazzari (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie in casa Lazio. secondo quanto riportato LaLaziosiamonoi, a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto, Manuel Lazzari avrebbe subito una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. I tempi previsti per il recupero da un infortunio del genere si stimano in più di un mese circa, quindi dopo la prossima sosta del campionato e dopo il derby con la Roma del 20 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie in casaquanto riportato Lasiamonoi, a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto, Manuelavrebbe subito unadial. I tempi previsti per il recupero da un infortunio del genere si stimano in più di un mese circa, quindi dopo la prossima sosta del campionato e dopo il derby con la Roma del 20 marzo. SportFace.

