Lazio, infortunio Acerbi: lesione guarita, il rientro è vicino (Di martedì 15 febbraio 2022) Il difensore della Lazio Acerbi è ormai guarito dall’infortunio ed è pronto a tornare in gruppo Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri e la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la lesione alla coscia sinistra di Francesco Acerbi sarebbe ormai guarita. Il difensore lavorerà a parte ancora per qualche giorno, per evitare così una ulteriore ricaduta. Il suo rientro in gruppo è previsto per la giornata di lunedì prossimo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il difensore dellaè ormai guarito dall’ed è pronto a tornare in gruppo Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri e la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, laalla coscia sinistra di Francescosarebbe ormai. Il difensore lavorerà a parte ancora per qualche giorno, per evitare così una ulteriore ricaduta. Il suoin gruppo è previsto per la giornata di lunedì prossimo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Lazio_TV : La procura ha aperto un fascicolo sull'infortunio avvenuto ieri in una cava sulla Tuscanese. - _biancocelesti : Lazio-Bologna 3-0: di Matita Strakosha 6.5 Con lui le partite non finiscono al primo tiro subito Lazzari 6.5 Furet… - sportli26181512 : Lazio, tegola Lazzari: fuori un mese. E ora...: L'infortunio di Lazzari è una tegola sulla testa di Maurizio Sarri.… - Maure64 : @OfficialSSLazio Grande vittoria, 3 punti importanti. Peccato solo per l'infortunio a Lazzari che ha rovinato quest… - Lelle_1509 : @Andrea842631710 Ahahahah. No ma 15 giorni da quel che ho letto sono per il recupero dall'infortunio. Quindi nella… -