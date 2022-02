“La Figlia Oscura” | di Maggie Gyllenhaal | ecco la nuova data di uscita

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’de “La”, ditratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante (edito in Italia da Edizioni e/o), è candidato a tre Premi Oscar, viene rimandato. Quando è prevista l’di “La”? La, esordio alla regia di, è stata rimanal mese di Aprile 2022. La genesi del film Ci sono volute due produttrice israeliane e l’attriceGyllanhaal, nelle vesti, per questa volta, di sceneggiatrice e regista, insieme a un cast d’eccezione per adattare “La” in un film. Trasformando inoltre, una complessa storia di maternità ...