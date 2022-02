La Consulta boccia il referendum sull'eutanasia: "Non tutela la vita" (Di martedì 15 febbraio 2022) I giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato inammissibile il referendum sull'eutanasia: ecco quali sono le motivazioni Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) I giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato inammissibile il: ecco quali sono le motivazioni

Advertising

fattoquotidiano : INAMMISSIBILE La decisione della Consulta blocca il referendum per l'eutanasia legale @marcocappato “Brutta notizi… - Italia_Notizie : Eutanasia, referendum inammissibile per la Consulta: “Non preserva la tutela della vita umana”. Cappato: “Brutta no… - cesarebrogi1 : RT @PamelaFerrara: La Consulta boccia il #Referendum sull'#Eutanasia perché non sarebbe preservata la tutela minima della vita umana. Che i… - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: Consulta boccia #referendumeutanasia. #ultimora - bb91687509 : RT @lauracesaretti1: La Consulta boccia il referendum #eutanasialegale perché “non tutela la vita”. MALIMORTÈ -