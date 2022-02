Juventus | cinque rinnovi in vista

Advertising

BianconeraNews : Tifosi bianconeri, la dirigenza della #Juventus rinnova il primo dei cinque contratti in scadenza a giugno: si comi… - tweet_sabo : #Vieri: 'Della #Juventus prima di #Vlahovic non parlo più. Adesso, con Vlahovic, che è un giocatore che 'sposta' (g… - FraLauricella : #SerieATIM Per la #Juventus 11° risultato utile consecutivo. Classifica delle ultime cinque giornate: #Napoli 13… - MCHAWMAR4 : Il pareggio di Danilo nei minuti di recupero ha regalato alla Juventus un punto fuori casa nell'1-1 contro l'Atalan… - pablo_peruzzi : Da 40 minuti su @SkySport stanno parlando di Juventus, verso le cinque e mezza del mattino parleranno della capolista Merde #AtalantaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus cinque

... quando ha realizzato su rigore il provvisorio 1 - 1 in Supercoppa italiana contro la, trofeo poi vinto dalla squadra di Simone Inzaghi. Con l'Inter in Champions ha segnatogol nelle ...TORINO - Sono ine, anche se nel mercato nulla si può escludere a prescindere, non sarebbe strano se all'alba ... ma la correttezza dei rapporti tra i dirigenti dellae i procuratori ...Milan, ad un passo il rinnovo di Bennacer: accordo da 4,5 milioni a stagione Lazio, porte girevoli: occhi su Sergio Rico in caso di addio di Strakosha Salernitana, esonerato Colantuono: la nota ...La Juventus, archiviata la partita contro l'Atalanta ... Per i bambini sotto i 6 anni, invece, tariffa speciale a € 5,00 in tanti settori dello stadio. Per gli Under 16, invece, tariffe a € 10,00 e a ...